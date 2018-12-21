النفط يودع 2018 بأقل مستوى له منذ شهور

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث من عام 2017 اليوم الجمعة، واتجهت إلى تسجيل خسائر بأكثر من 10% في أسبوع، حيث أبقت تخمة المعروض عالميا المستثمرين في حالة عزوف قبيل عطلة طويلة.



وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 77 سنتا دون 53.58 دولار للبرميل، مسجلا أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017، قبل أن يرتفع ليجري تداوله عند نحو 53.75 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 10.8 بالمئة هذا الأسبوع، وذلك بحلول الساعة 1055 بتوقيت جرينتش.



وهبط الخام الأمريكي الخفيف 20 سنتا إلى 45.68 دولار للبرميل.



ويتجه الخام إلى التراجع 10.8 %هذا الأسبوع.



وقاد الهبوط استمرار تخمة المعروض، حيث برزت الولايات المتحدة كأكبر منتج للخام بفضل ما تحقق من نجاح في قطاع النفط الصخري.



وتضخ الولايات المتحدة حاليا 11.6 مليون برميل يوميا من الخام، وهو ما يجعلها في مركز الصدارة بين المنتجين قبل روسيا والمملكة العربية السعودية.



لكن كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اتفقوا على خفض الإنتاج سعيا لرفع الأسعار.



وفي مسعى لإظهار الالتزام بخفض المعروض، تخطط أوبك لنشر جدول يفصل حصص خفض إنتاج أعضائها وحلفائها، وفقا لما ذكره الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو في خطاب اطلعت عليه رويترز.



وقال باركيندو إنه بغية تحقيق هدف خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا، فإن الخفض الفعلي للدول الأعضاء سيبلغ 3.02 %.



ويتجاوز ذلك النسبة التي نوقشت بادئ الأمر عند 2.5 %مع سعي أوبك لاستيعاب الدول المعفاة من الخفض: إيران وليبيا وفنزويلا.