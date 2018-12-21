"الحريرى" يسعى لخفض دعم الطاقة فى لبنان خلال 2019

قال رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريرى، اليوم الجمعة، إن حكومة بلاده ستحاول خفض الدعم الذي تدفعه للطاقة بنحو 600 مليون دولار في عام 2019.



وفي كلمة خلال مؤتمر ببيروت، قال الحريرى أيضا إن جولة ثانية من عطاءات التنقيب البحرى عن الطاقة من المفترض أن تبدأ في فبراير أو مارس.



أضاف أن شركة «بي.بي» أبدت هي والأمريكيون اهتمامًا بهذا .