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الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 01:54 م

مصادر: الصين تستجوب دبلوماسيًا كنديًا محتجزًا لديها يوميًا

مصادر: الصين تستجوب
dostor.org/2444044

قالت مصادر مطلعة إن الصين تحرم دبلوماسيا كنديا سابقا محتجزا لديها من الاستعانة بمحام وتمنعه من إطفاء الأنوار ليلا.

واحتجزت الصين في الأسبوع الماضي كنديين هما الدبلوماسي السابق مايكل كوفريج، ورجل الأعمال مايكل سبافور، بعد أن ألقت الشرطة الكندية القبض على المديرة المالية لشركة هواوي الصينية لتكنولوجيا الاتصالات منغ وان تشو في الأول من ديسمبر.

وألقت كندا القبض على منغ بطلب من الولايات المتحدة التي تخوض حربا تجارية مع الصين، وتواجه منغ الترحيل إلى الولايات المتحدة للمثول أمام المحكمة في اتهامات بالاحتيال تصل عقوبة كل منها إلى السجن 30 عاما بحد أقصى.

ولم تقدم الصين سوى تفاصيل غير واضحة عن سبب احتجاز الكنديين، وقالت إنها تشتبه في تورطهما في أنشطة تهدد أمنها ولم تربط اعتقالهما بشكل مباشر بالقبض على منغ.

وقالت كندا إن اعتقالهما غير مقبول وطالب وزير الخارجية الأمريكي بإطلاق سراحهما.

وقالت المصادر المطلعة على قضية كوفريج إنه اعتقل يوم الإثنين من الأسبوع الماضي أثناء وجوده في أحد شوارع بكين، وأبلغت الصين رسميا الحكومة الكندية باحتجاز كوفريج بعد يومين.

وقالت المصادر إن كندا لم تنجح في التواصل مع كوفريج إلا أثناء وجوده في مركز للشرطة يوم الجمعة الماضي، عندما زاره السفير الكندي ودبلوماسيان آخران لمدة نصف ساعة فقط.

وقال أحد المصادر "لا يسمح له بتقديم طلب لإطلاق سراحه مقابل كفالة ولا يسمح له بالتواصل مع محام" وأضاف أن كوفريج محتجز في مكان غير معلوم ويستجوب صباحا وبعد الظهر وفي المساء ولا يسمح له بإطفاء الأنوار ليلا.

ولن يُسمح له سوى بزيارة قنصلية مرة واحدة شهريا، كما أنه ممنوع من لقاء أسرته وأصدقائه.

وأكد شخصان آخران مطلعان على القضية هذه التفاصيل.

وقال شخص ثالث إن كوفريج محتجز في حبس انفرادي، لكنه ما زال يحافظ على رباطة جأشه برغم الضغوط.

أدلت المصادر بتصريحاتها بشأن كوفريج في الأيام القليلة الماضية، واشترطوا جميعا عدم نشر أسمائهم لحساسية الموضوع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، اليوم الجمعة، إن هناك حاجة لمراجعة تفاصيل احتجاز ومعاملة كوفريج وأحالت أسئلة معينة إلى "السلطات المعنية".

ولم يتسن الاتصال بوزارة الأمن العام التي تتولى التحقيق في قضية كوفريج للتعقيب.

وقالت هوا في إفادة صحفية يومية "قلنا بالفعل إن الصين بموجب القانون تكفل الحقوق القانونية والمعاملة الإنسانية لمايكل كوفريج".

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