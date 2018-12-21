"جاهين وحداد قصائد ملونة".. أمسية شعرية في جاليري ضي

يستضيف منتدى عفيفي مطر بمقره بجاليري ضي في المهندسين٬ أمسية شعرية بعنوان "جاهين وحداد قصائد ملونة"، وتعد الأمسية تدشينا للورشة الشعرية التي يشرف عليها الشاعر محمد حربي وتستمر لمدة أسبوعين، وتبدأ الأمسية في مطلع يناير 2019.

ويشارك في الأمسية الشاعران الكبيران: بهاء جاهين وأمين حداد، حيث يقدما سيرة جاهين وحداد وقراءة في أشعارهما٬ مع موسيقى من وحي الشاعرين الكبيرين يقدمها الفنان حسن زكي، كما تختتم الورشة بأمسية شعرية أخرى لشعراء العامية في مصر في حب جاهين وحداد٬ ومعرض للوحات التي أنتجها الفنانون.