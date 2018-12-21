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الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 01:47 م

سول وواشنطن تتفقان على إقامة حفل بدء مشروع ربط السكك الحديدية بين الكوريتين

سول وواشنطن تتفقان
أ ش أ
dostor.org/2444034

اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، خلال الاجتماع الثاني لفريق العمل المشترك بينهما، على إقامة حفل بمناسبة وضع حجر الأساس لمشروع ربط السكك الحديدية بين الكوريتين، كما هو مخطط له.

وقال ممثل وزارة الخارجية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، لي دو-هون، اليوم الجمعة، إن الكوريتين ستعقدان حفل وضع حجر الأساس للمشروع المشترك بينهما لربط السكك الحديدية والطرق عبر حدودهما في 26 ديسمبر الجاري، حسبما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

كما شدد هون - عقب اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيجون في مقر وزارة الخارجية في سول- على أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقتا على أن عملية نزع السلاح النووي الكامل وبناء نظام سلام في شبه الجزيرة الكورية تمر بمرحلة "حرجة" في الوقت الراهن وحتى أوائل العام المقبل، مضيفًا أن الجانبين اتفقا أيضًا على تضافر الجهود لعقد محادثات عمل بين واشنطن وبيونج يانج في أقرب وقت ممكن.

من جهته، قال "بيجون" إن بلاده تتطلع إلى المرحلة القادمة من المفاوضات مع كوريا الشمالية، مُضيفًا أنه خلال إجراء المفاوضات، يمكن أن تناقش بلاده مع كوريا الشمالية بعض التفاصيل للقاء القمة الثاني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون.

وأوضح أنه لا شيء يمكن الإعلان عنه فيما يتعلق بموعد ومكان لقاء القمة، مضيفًا أن بلاده ستبذل جهودها مع كوريا الشمالية من أجل التوصل إلى نتائج موثوقة ومقبولة في هذا الأمر.

وأضاف أن بلاده لا تنظر في تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، مؤكدًا أنها ستبحث سبل بناء الثقة معها، مشيرا إلى أن اجتماعه مع "لي" كان مُثمرًا للغاية، وأن جميع الأنشطة ليست من أجل التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة فقط، بل من أجل إحراز تقدم في العلاقات مع كوريا الشمالية.

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