أحمد عواض: سعيد بثراء مؤتمر أدباء مصر بالأبحاث والمناقشات

أعرب الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن سعادته بثراء الدورة الـ33 لمؤتمر أدباء مصر، بأبحاثها الجادة ومناقشاتها المتنوعة والتفاعل خلال الفعاليات وشكر القائمين والمشاركين في فعاليات المؤتمر، متمنيا التوفيق لكل المشاركين في المؤتمر.



وأشار أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا إلى التلاحم والتفاعل خلال فعاليات، مؤكدًا أنه علامة فارقة في ثقافة مطروح.



جاء ذلك خلال ختام الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من مؤتمر أدباء مصر بعنوان "المنتج الثقافي بين حرية الإبداع واقتصاديات الصناعة" الذي نظمته الإدارة العامة للثقافة العامة خلال الفترة من 18 إلى 21 ديسمبر بمحافظة مطروح.