الصين: الإعلان عن مزيد من التخفيضات الضريبية خلال 2019

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الجمعة، عن اعتزامها تطبيق تخفيضات "كبيرة" على الضرائب والرسوم خلال العام المقبل، مع إشارة إلى تخفيف موقفها بشأن السياسة النقدية، فى ظل محاولات الحكومة لوقف تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.



في الوقت نفسه، تخلت الحكومة فى بيانها الصادر بعد اجتماع مهم فى بكين عن مصطلح "محايد" واستخدمت مصطلح "حكيمة" لوصف السياسة النقدية المستقبلية.



وحسب بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية، ستكون السياسة المالية خلال 2019 "استباقية".



وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن صناع السياسة فى الصين، بمن فيهم الرئيس شي جين بينج، عقدوا خلال الأسبوع الحالي اجتماعًا، غير معلن، بعد عام شاق نتيجة تباطؤ الاقتصاد الصينى والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.



ويحدد الاجتماع السنوى لصناع السياسة الصينية أولويات السياسة الاقتصادية للبلاد للعام المقبل، ولكن ليس من المتوقع نشر الأهداف التفصيلية، قبل الاجتماع السنوى للمؤتمر العام لحزب الشعب الصينى المقرر في مارس المقبل.



وتواجه الصين خلال العام المقبل مزيجًا صعبًا من تباطؤ النمو فى الداخل والغموض الذى يحيط بحركة التجارة في ظل التوتر المستمر مع الولايات المتحدة، وستحتاج الحكومة إلى تحفيز الاقتصاد دون التخلى عن خططها لخفض الديون.