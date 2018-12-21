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الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 01:41 م

الإثنين.. عرض مسرحية "خارميدس" في ساقية الصاوي

الإثنين.. عرض مسرحية
نضال ممدوح
dostor.org/2444022

بعد النجاح الجماهيري لمسرحية "خارميدس" والتي أقيمت على خشبة معهد جوته الألماني٬ تستعد فرقة يوتوبيا لعرض المسرحية وهي معالجة درامية لنص "المزاد" للكاتب ميخائيل رومان على مسرح ساقية الصاوى بالزمالك٬ وذلك في السادسة والنصف مساء الإثنين الموافق 24 ديسمبر الجاري.
العرض من بطولة: رضوي حجازي٬ محمد حافظ٬ محمد شوقي٬ نورالله عزيز، إعداد موسيقى: كريم أبوالمجد٬ دراما حركية: خالد مانشي٬ مساعد مخرج: إيمان قاسم٬ إضاءة: رضوان محمد٬ ديكور: حنان كرم٬ معالجة درامية ومخرج مساعد: منال مغربي٬ وإخراج: محمد حافظ.

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