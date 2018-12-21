الليلة.. مناقشة "وكأنه هو" للدكتور عصام حسين

بالتعاون مع دار "يسطرون" للطباعة والنشر، تقيم مكتبة الكتب خان، بمقر فيلا الدكتور عبدالصبور شاهين، حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية "وكأنه هو" للدكتور عصام حسين عبدالرحمن، في السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة.



ويتناول المجموعة بالنقد والتحليل كل من: الدكتور عزوز علي إسماعيل، الدكتور محمد سليم شوشة والكاتب شوقي عبدالحميد، ويدير الندوة الشاعر إبراهيم موسى النحاس.



يذكر أنه صدرت لـ"عبدالرحمن" عدة إصدارات منها: "الكيلو 21 رواية قصيرة، كرسي سادس خالٍ، مجموعة قصصية٬ سرير عنكبوت، مجموعة قصصية، بالإضافة إلى روايته القصيرة زحف الأرانب".