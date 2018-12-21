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الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 01:35 م

العثورعلى 48 جثة تعود لرجال شرطة عراقيين ومدنيين جنوب الموصل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2444013

أفاد مصدر في شرطة نينوى، اليوم الجمعة، بالعثور على 48 جثة تعود لرجال شرطة ومدنيين جنوبي الموصل، 400 كيلومتر شمالي بغداد.

وقال النقيب أحمد العبيدي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "القوات الأمنية عثرت اليوم على 48 جثة تعود لمنتسبين في الشرطة، بينهم 15 مدنيا في قرية العذبة، ضمن ناحية الشورى 40 كيلومترا جنوبي الموصل".

وأضاف أنه "تم تسليم الجثث لدائرة الطب العدلي بالموصل للتعرف على هويات الضحايا".

كانت فرق الدفاع المدني، وبالتعاون مع دائرة صحة نينوى، تمكنت، أمس الخميس، من انتشال 15 جثة، بينهم نساء وأطفال، في منطقتي الساعة والفاروق في البلدة القديمة بالموصل، وتم تسليم الجثث لدائرة الطب العدلي بالموصل.

وحسب مصادر مختلفة، فقد تم انتشال أكثر من خمسة آلاف جثة من تحت الأنقاض، منذ إعلان القضاء على تنظيم داعش عسكريا العام الماضي.

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