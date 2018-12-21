بالصور.. محمود العسيلي يشعل حفله الغنائي بالقرية الذكية

أحيا المطرب محمود العسيلي حفلا غنائيا كبيرا لصالح إحدى شركات الاتصالات، وذلك وسط حضور ضخم داخل القرية الذكية.



وقدم "العسيلي"، خلال الحفل، باقة متنوعة من أشهر أغنياته، منها: "فوقي، خاينة، يا ناس، طبلة، وبعدتي ومبعدتيش، أنا مش مضمون، حتة تانية، حلم بعيد، تقدر، تررم".



وكان محمود العسيلي طرح مؤخرا أحدث أغنياته المصورة بعنوان "بيت جدتي"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت نسب مشاهدة كبيرة تجاوزت المليون، وذلك عقب طرحها بأيام قليلة.