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الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 12:41 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر | الموعد والقنوات الناقلة

وولفرهامبتون ضد ليفربول .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر | الموعد والقنوات الناقلة

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول وولفر بث مباشر
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وولفرهامبتون ضد ليفربول .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر | الموعد والقنوات الناقلة

موعد مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم الجمعة 21-12-2018، سيكون ابتداء من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت لندن وغرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة التاسعة ليلا بتوقيت كل من المغرب وتونس والجزائر، وبتوقيت مصر ستنطلق مشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم، في تمام الساعة العاشرة ليلا بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون مباشرة، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 2، وسنقدم لكم اسم معلق ماتش ليفربول اليوم، بعد الإعلان عليه رسميا من طرف قنوات بي إن سبورت الرياضية.
بإمكانكم متابعة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يوم الأحد في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة في بث مباشر وحصري عبر قناة HD2  وأيضاً عبر CONNECT، مع العلم بأن استوديو تحليلي سيسبق انطلاق المواجهة.

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