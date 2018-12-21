الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم 21-12-2018

تشكيل فريق ليفربول

التشكيل | 4-3-3

مواجهة ليفربول أمام ولفرهامبتون لن تكون سهلة على الإطلاق، حيث أن ولفرهامبتون يقدم مستويات رائعة أمام الفرق الكبري في الدوري الإنجليزي هذا العام، وكان ليفربول كان تمكن من تصدر ترتيب الجدول الإنجليزي قبل أسبوعين بفوزه العريض على بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة، مستغلًا خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي 0-2، أتبعها بفوز ثمين على نابولي الإيطالي بهدف نظيف سجله الدولي المصري محمد صلاح، ليضمن بلوغه الدور 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





تشكيل ليفربول أمام ولفرهامبتون

- أليسون

- آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - لوفرين - كلاين

- نابي كيتا - جورجينيو فينالدوم - فابيانو

- ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح







