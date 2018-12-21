مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم





بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم الجمعة 21-12-2018 كورة اون لاين، نقدم لكم بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ضد ولفرهامتون ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2018/2019، في اللقاء الذي يستقبل من خلاله نادي ولفرهامبتون ليفربول على َأرضية ستاذ مولينو، كما سنقدم لكم توقيت بداية مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم، بجانب القنوات الناقلة لها مباشرة عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية.





مواجهة ليفربول أمام ولفرهامبتون لن تكون سهلة على الإطلاق، حيث أن ولفرهامبتون يقدم مستويات رائعة أمام الفرق الكبري في الدوري الإنجليزي هذا العام، وكان ليفربول كان تمكن من تصدر ترتيب الجدول الإنجليزي قبل أسبوعين بفوزه العريض على بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة، مستغلًا خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي 0-2، أتبعها بفوز ثمين على نابولي الإيطالي بهدف نظيف سجله الدولي المصري محمد صلاح، ليضمن بلوغه الدور 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



تشكيل ليفربول أمام ولفرهامبتون

- أليسون

- آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - لوفرين - كلاين

- نابي كيتا - جورجينيو فينالدوم - فابيانو

- ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح







