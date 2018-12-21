القاهرة : الجمعة 21 ديسمبر 2018
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الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 12:34 م

KORA-STAR مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم الجمعة 21-12-2018 كورة لايف

KORA-STAR مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم الجمعة 21-12-2018 كورة لايف

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ELDostor LIVE يسعى لتقديم خدمة البث المباشر لأهم مباريات اليوم الجمعة 21-12-2018 بتقنية وجودة عالية كي يتمكن المشاهد العربي من مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي، عندما يلتقيان الليلة في استضافة الفريق القادم من دوري الدرجة الاولى على ملعب "مولينو"، ضمن الأسبوع الثامن عشر.

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تقام مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون الليلة في تمام الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 10:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المواجهة المثيرة بين ليفربول وولفرهامبتون قنوات بي ان سبورت وتحديدا beIN Sport HD 2، ضمن استديو تحليلي كبير يحضره كوكبة من ألمع نجوم الرياضة العربية.

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يحتل فريق ولفرهامبتون المركز السابع برصيد 25 نقطة من الفوز فى 7 لقاءات والتعادل فى 4 وخسارة 6 مباريات، كما يذكر أن الفريق قد حقق الفوز على بورنوث فى الجولة الماضية بنتيجة 2-0 ، ليفربول ضد وولفرهامبتون بث مباشر.

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ليفربول يسعى لاستمرار تصدره والمزيد من الانتصارات، يحل فريق ليفربول ضيفا على فريق ولفرهامبتون فى لقاء الجولة الثامنة عشر من الدورى الإنجليزى، ويأمل الريدز فى استمرار مشوار تصدره جدول الترتيب.


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