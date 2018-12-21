مشاهدة بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون الليلة في الدوري الانجليزي يلا شوت
مشاهدة بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون الليلة في الدوري الانجليزي يلا شوت
مشاهدة بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون الليلة في الدوري الانجليزي يلا شوت
خطفت الفنانة نيللي كريم الأنظار بأحدث إطلالة لها، حيث خضعت لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور الشهير باسم علام. وظهرت نيللي، خلال الجلسة، بإطلالة صيفية واتسمت الصور بطابع الأبيض والأسود، على أحد السواحل ...
مع بداية فصل الشتاء، تتعرض محافظة الإسكندرية للعديد من النوات وهطول الأمطار الغزيرة، وتجمعات المياه، وهو ما يشكل خطرًا على حياة المواطنين في ظل انتشار أسلاك الكهرباء العارية والأعمدة المكشوفة بكل ...
تزينت فنادق أسوان بالأشجار المضيئة والزينة المبهجة ذات اللون الأحمر، بالتزامن مع قرب الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد. وقال نادر نصيف رئيس منشأة الفنادق فى غرفة سياحة أسوان، إن جميع الفنادق أنهت ...