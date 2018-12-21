الكرملين يحقق في نزاهة بعض تقارير هيئة الإذاعة البريطانية

قال الكرملين اليوم الجمعة: إن تحقيقا بشأن عمل هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في روسيا كان ردا على معاملة بريطانيا لمحطة (آر.تي) التلفزيونية الروسية.



ووصف الكرملين بعض تقارير بي.بي.سي بالمغرضة والموجهة سياسيا.



وأدلى الكرملين بهذا التصريح بعدما قالت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية اليوم الجمعة، إنها ستتحرى مدى التزام محطة بي.بي.سي وورلد نيوز، والمواقع الإلكترونية التابعة لها بالقانون الروسي.



وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن هناك العديد من الأسئلة بشأن تغطية بي.بي.سي لروسيا وعمليات موسكو في سوريا.