فريق هولندي ينضم للمتنافسين في كأس أمريكا للزوارق الشراعية

وافق فريق الإمارات نيوزيلندا للزوارق الشراعية على مشاركة الفريق الهولندي في النسخة 36 من كأس أمريكا الذي ستستضيفه أوكلاند عام 2021.



وقال فريق نيوزيلندا في بيان اليوم الجمعة: "حقا أخبار ايجابية، كلما زاد عدد الفرق المشاركة في سلسلة كأس برادا للتحدي زاد مشهد المنافسة في المياه والأرباح الاقتصادية لأوكلاند ونيوزيلندا".



وأضاف البيان: أن فريقا هولنديا مشتركا سينضم إلى نادي لونا روسا الإيطالي وفريقين أمريكيين، فضلا عن فريق انيوس البريطاني وفريق مالطا التوس.



وسيشارك سبعة فرق في التصفيات التأهيلية التي ستبدأ في أكتوبر تشرين الأول 2019 ليجذب بذلك كأس أمريكا العدد الأكبر من الفرق منذ 2007 حينما أقيمت البطولة حينها ببلنسية في إسبانيا.