القاهرة : الجمعة 21 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
اقتصاد
الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 12:09 م

الصين تزيد الخفض الضريبي وتُبقى على وفرة السيولة لدعم النمو في 2019

الصين تزيد الخفض
dostor.org/2443916

أفاد بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بعد اجتماع اقتصادي سنوي لكبار زعماء البلاد بأن بكين ستزيد خفض الضرائب وتُبقي وفرة في السيولة خلال عام 2019 من أجل تحقيق استقرار النمو الاقتصادي.

وقالت "شينخوا" إن الصين ستحافظ على سياستها المالية الاستباقية والحكيمة في العام المقبل.

وأضافت أن بكين ستزيد حصتها من إصدارات الحكومات المحلية من السندات الخاصة على نطاق واسع نسبيا في 2019 وتسعى جاهدة لحل صعوبات تمويل الشركات الصغيرة والخاصة.

وذكرت أن الحكومة تسعى لإبقاء النمو الاقتصادي للعام القادم في "نطاق معقول".

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ أقل من شهر

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ أقل من شهر

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

منذ أقل من شهر

«مصر» يحصد لقب بنك العام وشهادة التوافق مع المعايير العالمية

منذ أقل من شهرين

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ أقل من شهرين

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

الآن

وزير المالية يصدر قرارًا بشأن تحديث البيانات الضريبية

"التخطيط" تطلق المنظومة الوطنية لتقييم وقياس الأداء الحكومي

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والقاهرة 20 درجة

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

ads
الأكثر قراءة

"بوتين" يستعد للزواج مرة أخرى

غرق لنش بحري يحمل 10 أفراد بالغردقة

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

الذهب يتراجع من أعلى مستوى بـ6 أشهر

ألبومات الصور

نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جديدة (صور)

الأسلاك الكهربائية العارية تسبب ذعرًا في الشارع السكندري

شجرة "بنت القنصل" تُزين فنادق أسوان احتفالا بالكريسماس

حملة "100 مليون صحة" تواصل عملها داخل نادي قضاة بني سويف

نجم الساعة

الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم 21-12-2018

الأكثر قراءة

"بوتين" يستعد للزواج مرة أخرى

غرق لنش بحري يحمل 10 أفراد بالغردقة

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

الذهب يتراجع من أعلى مستوى بـ6 أشهر

كشكول

«أسيوط» تنهي استعدادها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعة

«تمرد» تشيد بموقف«التعليم» من الأزمات ومحاربة الشائعات

«تعليم القاهرة»: دورات تدريبية على كنترول الامتحانات

دورة تدريبة لتنمية مهارات تدريس مادة العلوم بالإسماعيلية

تعرف علي مهام رئيس اللجنة وواضعى الامتحانات

الأمصار

وفاة الموسيقار العراقي طارق حسون جراء جلطة دماغية

مقتل 4 مقاتلين وجرح 16 آخرين بقصف مدفعي للمليشيا بالحديدة

الإنتربول الروسي يتعاون مع سوريا لاستعادة آثارها المنهوبة

أفغانستان عن سحب القوات الأمريكية: لن يؤثر على أمن بلادنا

بعد حظر النقاب.. المصافحة شرط للحصول على الجنسية الدنماركية

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

أوروبا تقرر حظر البلاستيك الذى يستخدم مرة واحدة

دراسة تكشف خطورة جديدة لمرض السكر

النزاع "المغربى - الجزائرى" حول "الكسكسى" يطل من جديد

الصحة

دراسة تحذر: البدانة مسئولة عن كثير من حالات الإصابة بالسرطان

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎