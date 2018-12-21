تركيا: تراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال ديسمبر

تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في تركيا في شهر ديسمبر الجاري مقارنة بالشهر السابق، وفقًا لبيانات رسمية صادرة اليوم الجمعة.



ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء، عن تقرير لهيئة الإحصاء التركية (تركستات)، اليوم الجمعة، أن المؤشر انخفض بنسبة 2.3 % ليصل إلى 58.2 نقطة في شهر ديسمبر، مقابل 59.6 نقطة في شهر نوفمبر.



وسجلت جميع المؤشرات الفرعية، باستثناء مؤشر الادخار، هبوطًا خلال الشهر الجاري.



وسجل مؤشر توقعات عدد العاطلين عن العمل، وهو مقياس لقوة سوق العمل، أكبر انخفاض بنسبة 3.9% ليصل إلى 60.9 نقطة.



وسجل المؤشر العام لتوقعات الوضع المالي للأسر ثاني أسوأ أداء، حيث انخفض بنسبة 2.9% ليصل إلى 75.3 نقطة.



كما تراجع مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام بنسبة 1.7% إلى 76 نقطة.



كان مؤشر توفير الإدخار - الذي يشير إلى توقع الأشخاص لكسب ما يكفي من المال للادخار - هو المؤشر الوحيد الذي سجل زيادة، مرتفعا بنسبة 4.2% ليصل إلى 20.6 نقطة.



ويعتبر مؤشر ثقة المستهلك مقياسًا حيويًا لقوة الاقتصاد بشكل عام، حيث يشير إلى مشاعر الأشخاص فيما يتعلق بإنفاق أموالهم، والذي بدوره يعطي مؤشرات حول حيوية الاقتصاد.