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سياسي
الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 12:00 م

"غد القليوبية" يطالب وزير الأوقاف بتخصيص فدان لإنشاء مركز شباب

محمد إمام عبد العزيز
محمد إمام عبد العزيز
محمد جعفر
dostor.org/2443908

قال محمد إمام عبد العزيز، أمين حزب الغد بمحافظة القليوبية، إن وزارة الأوقاف تعطل حلم شباب قرية كفر العرب، إحدى قرى مركز بنها، بالمماطلة في الموافقة على قرار تخصيص فدان أرض لإنشاء مركز شباب وملعب رياضي، رغم استعداد القرية لتحمل قيمة هذه الأرض.

وأوضح "عبد العزيز" أن وزارة الأوقاف تعطل قرار الموافقة على إنشاء ملعب رياضي للقرية منذ أكثر من 12 عاما على أرض مملوكة لها وبحوزة واضعي اليد على الرغم من وجود موافقة مكتوبة من وزير الزراعة واستعداد أهل القرية لدفع وسداد ثمن الأرض بالكامل للأوقاف.

وطالب "عبد العزيز" وزير الأوقاف بحماية شباب هذه القرية من الضياع وإبعادهم عن المخدرات والإرهاب.

وأضاف أن أمانة الغد في القليوبية، تعمل على حل عدد من الأزمات بالمحافظة، انطلاقا من الدور المجتمعي للأحزاب وأماناتها في المحافظات، وحرصًا على خدمة الأهالي وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

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