غدًا.. البرلمان يبحث قرار إلغاء التخفيض للعسكريين على تذاكر المترو

تعقد لجنة النقل بمجلس النواب، غدًا السبت، اجتماعها، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب هشام عبدالواحد بشأن الآثار السلبية والخطيرة لقرار وزير النقل بإلغاء التخفيض المقرر للعسكريين من أبناء القوات المسلحة والشرطة على تذاكر السكة الحديد ومترو الأنفاق، وبشأن الأعطال المتكررة لمترو الأنفاق، وكذلك عدم استغلال التشريعات التي وافق عليها المجلس لتحسين مستوى الخدمة التي يقدمها المترو بكافة خطوطه.



وتبحث اللجنة خلال الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبدالمعز الحنفي، بشأن الحاجة إلى تطوير مزلقان ومحطة سكك حديد مدينة العياط بمحافظة الجيزة، مع توفير قوة من شرطة النقل والمواصلات لتأمين المواطنين؛ نظرًا لانتشار اللصوص داخل المحطة.



وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب رضوان الزياتي بشأن تباطؤ الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تطوير خط قطار 23 يوليو شبين القناطر، وبشأن الحاجة إلى مد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى إلى شبين القناطر.