الإثنين.. 6 طلبات إحاطة على أجندة "محلية البرلمان"

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، اجتماعًا لها لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب إبراهيم نظير: الأول بشأن احتياج المواطنين الشديد بمدينة القوصية – محافظة أسيوط إلى تخصيص قطعة الأرض التابعة للإرشاد الزراعى بالمدينة (أملاك دولة تستغلها وزارة الزراعة) للنفع العام بغرض إنشاء مجمع مدارس تجريبية عليها، خاصة أنه لا توجد بالمدينة أراضي أملاك دولة غير هذه القطعة، وتقع وسط المدينة ومحاطة بالمبانى من جميع الجهات.



وطلب الإحاطة الثانى بشأن قيام محافظة أسيوط بحملة إزالات بصورة عشوائية غير مبررة لمساكن المواطنين ببندر وقرى القوصية وباقي مراكز أسيوط، على الرغم من حصول بعض المباني على براءات من القضاء وسداد قيمة الرسوم الرسمية قبل إعادة بنائها.



كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمود العتماني، بشأن تغطية المصرف الملاصق لطريق المنزلة – دكرنس (المطل على البحر الصغير) محافظة الدقهلية، وحمايته من تعدي المواطنين عليه، وإعادة رصف الطريق المشار إليه وتوسعته للحد من وقوع الحوادث المتكررة حفاظًا على أرواح المواطنين، وطلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن عدم استكمال تغطية ترعتي الساحلية بقلندول، 5 عروس بتنده – مركز ملوي – محافظة المنيا على الرغم من إدراجهم بالخطة منذ سنوات ووجودهما داخل الكتلة السكنية، فضلًا عن ضرورة تغطية مصرف السونية قبلي للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



كما تبحث اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب سعيد طعيمة، الأول بشأن قيام محافظة الغربية بإجبار المواطنين بالتوقيع على إقرار بالتبرع لحساب صندوق خاص بالمحافظة عند قيامهم باستخراج رخصة بناء بقيمة 30 و50 جنيهًا عن المتر بجميع الأدوار مما يلقى عبئًا كبيرًا على المشتري في ظل ارتفاع سعر الأرض بالمحافظة، نتيجة عدم وجود ظهير صحراوي لها، وعدم توافر مشروعات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تساعد في تخفيض قيمة الوحدات السكنية وسعر الأرض، والثانى: قيام محافظة الغربية بإنشاء مقلب للقمامة داخل مدينة طنطا بحى الغفران، مما أدى إلى انبعاث روائح كريهة وأدخنة مما أدى إلى استياء مواطني مدينة طنطا.