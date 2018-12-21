القاهرة : الجمعة 21 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
سياسي
الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 11:56 ص

الإثنين.. 6 طلبات إحاطة على أجندة "محلية البرلمان"

الإثنين.. 6 طلبات
عائشة حسن
dostor.org/2443899

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، اجتماعًا لها لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب إبراهيم نظير: الأول بشأن احتياج المواطنين الشديد بمدينة القوصية – محافظة أسيوط إلى تخصيص قطعة الأرض التابعة للإرشاد الزراعى بالمدينة (أملاك دولة تستغلها وزارة الزراعة) للنفع العام بغرض إنشاء مجمع مدارس تجريبية عليها، خاصة أنه لا توجد بالمدينة أراضي أملاك دولة غير هذه القطعة، وتقع وسط المدينة ومحاطة بالمبانى من جميع الجهات.

وطلب الإحاطة الثانى بشأن قيام محافظة أسيوط بحملة إزالات بصورة عشوائية غير مبررة لمساكن المواطنين ببندر وقرى القوصية وباقي مراكز أسيوط، على الرغم من حصول بعض المباني على براءات من القضاء وسداد قيمة الرسوم الرسمية قبل إعادة بنائها.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمود العتماني، بشأن تغطية المصرف الملاصق لطريق المنزلة – دكرنس (المطل على البحر الصغير) محافظة الدقهلية، وحمايته من تعدي المواطنين عليه، وإعادة رصف الطريق المشار إليه وتوسعته للحد من وقوع الحوادث المتكررة حفاظًا على أرواح المواطنين، وطلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن عدم استكمال تغطية ترعتي الساحلية بقلندول، 5 عروس بتنده – مركز ملوي – محافظة المنيا على الرغم من إدراجهم بالخطة منذ سنوات ووجودهما داخل الكتلة السكنية، فضلًا عن ضرورة تغطية مصرف السونية قبلي للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

كما تبحث اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب سعيد طعيمة، الأول بشأن قيام محافظة الغربية بإجبار المواطنين بالتوقيع على إقرار بالتبرع لحساب صندوق خاص بالمحافظة عند قيامهم باستخراج رخصة بناء بقيمة 30 و50 جنيهًا عن المتر بجميع الأدوار مما يلقى عبئًا كبيرًا على المشتري في ظل ارتفاع سعر الأرض بالمحافظة، نتيجة عدم وجود ظهير صحراوي لها، وعدم توافر مشروعات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تساعد في تخفيض قيمة الوحدات السكنية وسعر الأرض، والثانى: قيام محافظة الغربية بإنشاء مقلب للقمامة داخل مدينة طنطا بحى الغفران، مما أدى إلى انبعاث روائح كريهة وأدخنة مما أدى إلى استياء مواطني مدينة طنطا.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا

منذ أكثر من شهرين

«الدستور» تحضر الاحتفال بـ«مولد السيد البدوى»

منذ 3 شهر

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ 3 شهر

السجينى يتجه للتراجع عن استقالته من «الوفد».. وفؤاد يبتعد عن «الصراع الحزبى»

منذ 3 شهر

تفاعل دولى مع حملة الترويج لمنتدى شباب العالم.. ومشاركون بمؤتمر «Euroasia»: موعدنا فى مصر

منذ 4 شهر

الخولى: انفصال «مستقبل وطن» عن «دعم مصر» فى الانعقاد الرابع للبرلمان شائعة

الآن

وزير المالية يصدر قرارًا بشأن تحديث البيانات الضريبية

"التخطيط" تطلق المنظومة الوطنية لتقييم وقياس الأداء الحكومي

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والقاهرة 20 درجة

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

ads
الأكثر قراءة

"بوتين" يستعد للزواج مرة أخرى

غرق لنش بحري يحمل 10 أفراد بالغردقة

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

الذهب يتراجع من أعلى مستوى بـ6 أشهر

ألبومات الصور

نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جديدة (صور)

الأسلاك الكهربائية العارية تسبب ذعرًا في الشارع السكندري

شجرة "بنت القنصل" تُزين فنادق أسوان احتفالا بالكريسماس

حملة "100 مليون صحة" تواصل عملها داخل نادي قضاة بني سويف

نجم الساعة

الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم 21-12-2018

الأكثر قراءة

"بوتين" يستعد للزواج مرة أخرى

غرق لنش بحري يحمل 10 أفراد بالغردقة

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

الذهب يتراجع من أعلى مستوى بـ6 أشهر

كشكول

«أسيوط» تنهي استعدادها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعة

«تمرد» تشيد بموقف«التعليم» من الأزمات ومحاربة الشائعات

«تعليم القاهرة»: دورات تدريبية على كنترول الامتحانات

دورة تدريبة لتنمية مهارات تدريس مادة العلوم بالإسماعيلية

تعرف علي مهام رئيس اللجنة وواضعى الامتحانات

الأمصار

وفاة الموسيقار العراقي طارق حسون جراء جلطة دماغية

مقتل 4 مقاتلين وجرح 16 آخرين بقصف مدفعي للمليشيا بالحديدة

الإنتربول الروسي يتعاون مع سوريا لاستعادة آثارها المنهوبة

أفغانستان عن سحب القوات الأمريكية: لن يؤثر على أمن بلادنا

بعد حظر النقاب.. المصافحة شرط للحصول على الجنسية الدنماركية

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

أوروبا تقرر حظر البلاستيك الذى يستخدم مرة واحدة

دراسة تكشف خطورة جديدة لمرض السكر

النزاع "المغربى - الجزائرى" حول "الكسكسى" يطل من جديد

الصحة

دراسة تحذر: البدانة مسئولة عن كثير من حالات الإصابة بالسرطان

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎