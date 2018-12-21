بهجت العبيدي: نتوقع مزيدًا من تحويلات المصريين بالخارج

قال بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، إن أبناء مصر في الخارج يشاركون بنصيب كبير في الاقتصاد المصري، ويساهمون بفاعلية كبيرة في بناء مصر الحديثة بكافة المجالات.



وأضاف "العبيدي" أن أحد أبرز مساهمات المصريين بالخارج هو التحويلات النقدية التي يحولها أبناء الجالية المصرية في الخارج إلى داخل مصر، والتي تعد المصدر الأول من مصادر العملة الأجنبية لمصر متفوقة على ما تُدخله قناة السويس، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي يؤديه أبناء مصر في الخارج لوطنهم.



وألمح إلى أن هناك عوامل أدت إلى زيادة نسبة تحويلات المصريين بالخارج يأتي على رأسها السياسة النقدية الصحيحة التي أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي كان على رأسها تحرير سعر الصرف الذي اشتهر بتعويم الجنيه، وهو ما جعل العملة الأجنبية تباع بقيمتها الحقيقية في البنوك المختلفة، وهو ما قضى تمامًا على السوق الموازي للعملة، وأغلق الباب أمام المتلاعبين بالاقتصاد المصري في "السوق السوداء"، معتبرًا هذا القرار أحد أهم القرارات التاريخية في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى طرق تيسير التحويلات التي كان لها دور في زيادة تحويلات المصريين بالخارج، مشيدًا في هذا الجانب بالدور الذي تلعبه السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التي تبحث كافة السبل للتيسير على المصريين بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر.



وذكر أنه توقع في تصريحات صحفية سابقة لـ "الدستور"- وهو ما تم- زيادة تحويلات المصريين بالخارج في الفترات القريبة المقبلة، وذلك لتعافي الاقتصاد المصري الذي يشجعهم بدوره على الاستثمار في سوق العمل المصرية الذي يسير حثيثًا نحو الاستقرار، وهو ما تحقق بإعلان البنك المركزي عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018، أى خلال 10 أشهر، بنحو 1.6 مليار دولار وبمعدل 8%، لتسجل نحو 21.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.8 مليار دولار، خلال الفترة المقابلة من السنة الماضية، متوقعا استمرار زيادة تحويلات المصريين بالخارج، ويعزز ذلك التوقع حالة الاستقرار التي تمر بها البلاد، وكم المشروعات القومية التي تبعث برسالة قوية لمصريي الخارج بأن مصر على الطريق الصحيح.