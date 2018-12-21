مهمة فى واشنطن.. داليا زيادة تكشف تفاصيل زيارة الوفد الشعبي للكونجرس

◄ زيادة: سنقدم أدلة ووثائق على ممارسة الإخوان الإرهاب في مصر والغرب.. وحقيقة الدعم التركي والقطري للجماعة



◄ الزيارة فى مارس المقبل.. وتشمل لقاءات مع صناع القرار الأمريكى



كشفت داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، تفاصيل زيارة وفد من مصر إلى الكونجرس مارس المقبل للدفع نحو إدراج واشنطن لجماعة الإخوان في قائمتها الداخلية والدولية للغرهاب، جاء ذلك في حوار مع منظمة كلاريون بروجيكت الأمريكية المعنية بتتبع عناصر الإخوان في العالم، والتي نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة.



ووفقا للتقرير الأمريكي، ستقوم داليا زيادة بإحضار وفد من مصر للضغط على الكونجرس لحظر الإخوان، وأوضحت في حوارها أنها أسست المركز المصري في عام 2014 من أجل الحملة الشعبية لتعيين الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، وقالت "بدأت هذه الحملة كمبادرة شخصية في منتصف عام 2014، ومن 2015 إلى 2016، نظم المركز العديد من البعثات إلى الولايات المتحدة للتعريف بأهمية وضع الإخوان في قائمتها للإرهاب".



وأضافت "وفي الوقت نفسه، شارك المعهد في العديد من الأنشطة المحلية في مصر على مدى السنوات الأربع الماضية لتعزيز التحول الديمقراطي والعلاقات القوية مع الحلفاء الإقليميين والدوليين، وشملت هذه الأنشطة مراقبة الانتخابات الرئاسية في عام 2018، ومراقبة الانتخابات البرلمانية في عام 2014، والعمل بانتظام مع صانعي السياسات في البرلمان المصري والمكاتب الحكومية".



وكشفت زيادة "في مهمتي المقبلة إلى الولايات المتحدة والمزمع عقدها في ربيع عام 2019 سنقوم بإقناع صناع السياسة الأمريكيين في الكابيتول هيل وفي وزارة الخارجية بتعيين جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية وتقديم أدلة على توثيق الاعتداءات الانتقامية والعنيفة التي ارتكبتها جماعة الإخوان في مصر بعد سقوط نظامهم في عام 2013، لقد وثقنا ما يقرب من 3000 هجوم ارتكبتها جماعة الإخوان ضد المدنيين الأبرياء وموظفي الدولة ومرافقها وأفراد الشرطة النظاميين في الفترة بين يونيو 2013 وديسمبر 2015".



وأوضحت "هذا العنف ليس حدثا منعزلًا يمكن لجماعة الإخوان أن تتبرأ منه بسهولة؛ لا يزالون يمارسونها، لديهم أيضا ميليشيا مدربة لهذا الغرض، لقد وثقنا عمل المليشيات من قبل الإخوان في عدة مناسبات خلال تلك الفترة الزمنية".



وتابعت "بمجرد أن بدأنا الحملة منذ 2014، صُدمنا من الطريقة التي تمكنت بها جماعة الإخوان من تأسيس ملاذات آمنة لنفسها في الغرب، خاصة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وقد اكتشفت تحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي في الثمانينيات وأوائل الألفية الثالثة العديد من الانتهاكات من قبل منظمات المجتمع المدني التابعة للإخوان والتي تعمل داخل الولايات المتحدة، حيث تقدم هذه المنظمات نفسها للمواطنين الأمريكيين وصانعي القرار بصفتهم الممثل الوحيد للمسلمين، وهم بذلك يجمعون الأموال من الشعب الأمريكي من خلال أموال الضرائب التي تحمل اسم منظمات خيرية، ثم ينتهي الأمر باستخدام هذا المال إلى عمليات الإرهاب في مصر والشرق الأوسط والولايات المتحدة والغرب".



وقالت "إذا لم يكن تخريب الولايات المتحدة من الداخل سببًا كافيًا لصناع السياسة الأمريكيين لتعيين جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية وحظر جميع أنشطتها في الولايات المتحدة، فعلى الأقل حقيقة أنهم يسيئون إلى الدين والديمقراطية لتدمير الأمريكيين، يجب أن تكون المثل العليا للديمقراطية الليبرالية والحريات المدنية سببًا لتعيين المجموعة كمنظمة إرهابية".



وأشارت زيادة إلى أن الوفد سيقدم دليلًا على أن جماعة الإخوان هي ام التنظيمات الإرهابية الأخرى كما تقدم التقارير الموثقة حول ممارسات الجماعة العنيفة في مصر بعد 2013، مضيفة "لقد حاولوا إقناع العالم الغربي، وخاصة الولايات المتحدة أنهم ليسوا مسؤولين عن الإرهاب الذي تمارسه التنظيمات التابعة لهم في الشرق الأوسط".



وتابعت "أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، مؤسسي تنظيم القاعدة، وكذلك أبو بكر البغدادي، مؤسس تنظيم داعش، كانوا أعضاءً في جماعة الإخوان في أوائل سنوات المراهقة والشباب قبل تأسيس منظماتهم الإرهابية الخاصة، وجماعة الإخوان، بالإضافة إلى أردوغان في تركيا والجماعات المرتبطة بالإخوان في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كانت تتودد للغرب لأخذ التمويلات لتكوين ميليشاتها وتزويدها بالاسلحة، لقد تأسست الجماعة والمنظمات التابعة لهامن تمويلات الغرب والتي تم جمعها تحت عنوان العمل الخيري".



وأشارت "زيادة" إلى أن"الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب الإخوان في تركيا "العدالة والتنمية" يعملون على خداع الغرب والولايات المتحدة".



وعن الفرق بين أنشطة الإخوان في مصر مقابل أنشطتهم في الغرب، لا سيما في الولايات المتحدة، قالت زيادة "لا يوجد فرق كبير في المبادئ الأساسية التي تستخدمها المجموعة لتبرير جرائمها في الولايات المتحدة أو مصر، فعندما كانت ميليشيات الإخوان تمارس هجمات عنيفة مروعة داخل مصر في أواخر عام 2013 ادعت الجماعة والتنظيمات التابعة لها أن الحكومة المصرية كانت تمارس مذبحة ضدها، كانت كذبة كبيرة، كنت شخصيًا حاضرة في كل تلك الأحداث، ورأيت بأم عيني كيف تم تسليح جماعة الإخوان وإطلاق النار على قوات الشرطة وقتل المدنيين الأبرياء من وسائل الإعلام المحلية وغيرها من العناصر التي ذهبت لتغطية الأحداث".



وتقول زيادة "عادة ما يحقق الناس في كيفية استفادة ميليشيات الإخوان في الشرق الأوسط من قادة الجماعة الذين يعيشون ويعملون في الغرب، لكن الحقيقة هي أن قادة الإخوان الذين يعيشون في الغرب يستفيدون من ميليشيات الجماعة التي تعمل في الشرق الأوسط أيضًا، فعلى سبيل المثال، بعد سقوط نظام الإخوان في مصر وما تلاها من هجمات عنيفة انتقامية، بدأ النظام القطري (وهو من أشد المؤيدين للجماعة) بصب ملايين الدولارات في ميزانيات بعض الجماعات المرتبطة بالإخوان ومراكز الفكر والرأي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا لتغيير الحقيقة".



وأضافت "عندما تولى الرئيس ترامب منصبه وبدأ الإخوان يشعرون بأنهم مهددون، زادت هذه الأموال القطرية أكثر، لذلك، من مصلحة هذه المنظمات في بعض الأحيان الاستمرار في تعزيز الأكاذيب حول الطبيعة الحقيقية للإخوان من أجل الاستمرار في تلقي الأموال القطرية".



وللحد من دعم وتمويل الإخوان المسلمين، قالت "زيادة": الخطوة الأولى والأهم للحد من تهديد الإخوان لأمن العالم هي نزع فتيل القوة الدبلوماسية والسياسية لزعماء الجماعة الذين يعملون علانية وبحرية في الدول الغربية، ويجب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وجميع الدول القوية في الغرب أن تعيّن جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية وتحظر جميع أشكال الأنشطة العامة التي تقوم بها جماعتها أو أعضاؤها، وهذا لن يضر بالديموقراطية الغربية بأي شكل من الأشكال".



وأوضحت "لقد قامت الدول العربية بدورها، لقد عينوا جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية وحظروا أنشطتها المقنعة بالأنشطة الخيرية في جميع أنحاء المنطقة وقاطعوا قطر دبلوماسيًا لتمويل جماعة الإخوان، ويجب أن يشجع ما فعلته الدول العربية الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات أسرع نحو حظر الجماعة، وإلا فإن الهدف التالي لجماعة الإخوان من عملياتها العنيفة سيكون الغرب".