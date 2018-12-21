"الصحة": تصادم سيارتين بالمنيا وإصابة 22

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الجمعة، إصابة 22 مواطنًا، فى حادث تصادم سيارة ربع نقل محملة بأشخاص مع أخرى ملاكى بمركز ملوي، محافظة المنيا.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة، نقلت كل المصابين إلى مستشفى ملوى العام.



وأشار " مجاهد" إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف بالمخ، واشتباه كسر بالفقرات العنفية، وكسور وجروح قطعية، وسحجات، وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.