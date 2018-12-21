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الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 10:47 ص

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم للفحم بالتشيك إلى 13 قتيلًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2443819

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انفجار منجم للفحم بشمال شرق جمهورية التشيك إلى 13 قتيلا.

ونقل راديو "براغ" اليوم؛ الجمعة، عن إيفو سيليتشوفسكي المتحدث باسم شركة (أو كيه دي) المشغلة للمنجم قوله إن من بين القتلى 11 بولنديا وتشيكيان اثنان.

وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وأن ثلاثة منهم مازالوا يتلقون العلاج في المستشفي، بينما أحدهم حالته خطيرة.

من جانبها، ذكرت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس موراتسكى ونظيره التشيكي أندريه بابيس قدما تعازيهما لأسر الضحايا، ومن المتوقع أن يتفقد الزعيمان المنجم ببلدة كارفينا في وقت لاحق اليوم.

وقال موراتسكى: "أود أن أعرب عن بالغ التعازي لأسر ضحايا كارثة كارفينا، هذه مأساة كبيرة لجميع البولنديين والتشيكيين".

وتواصل فرق الإغاثة بذل الجهود للعثور على العمال الذين فقدوا في المنجم عقب الانفجار الذي وقع أمس الخميس على عمق نحو 800 متر تحت سطح الأرض.

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