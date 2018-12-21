النفط يرتفع ويتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث يسعى للتعافي من الخسائر التي تكبدها على مدار جلسة أمس، لكنه يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 9.5% لخام "برنت".



وزاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 0.5% إلى 54.64 دولار للبرميل، وصعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.7% عند 46.19 دولار للبرميل، وسجل خام "نايمكس" الأمريكي أدنى إغلاق في 17 شهرًا بختام جلسة أمس وتراجع بنحو 5% عند التسوية.



ويتزامن مع التراجع في أسعار النفط هبوط في أسواق الأسهم العالمية، ومخاوف من إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية اليوم، إلى جانب التخوفات المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في 2019.



ومن جانبها تخطط منظمة أوبك إصدار جدول تفصيلى بشأن نسب خفض الإنتاج المتفق عليها في الشهر المقبل بالنسبة للدول الأعضاء والحلفاء مثل روسيا.



وتبدأ منظمة أوبك وحلفائها من الشهر المقبل خفض الإنتاج النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا.



ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" فى وقت لاحق من اليوم بيانات منصات التنقيب عن الخام وذلك في الأسبوع الذى ينتهي اليوم.