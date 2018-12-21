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سياسي
الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 10:32 ص

"المنظمة العربية" تدين استخدام القوة المفرطة ضد الاحتجاجات الاجتماعية

المنظمة العربية تدين
محمد الشريف
dostor.org/2443813

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إدانتها لاستحدام قوات الأمن السودانية للقوة المفرطة لمنع التظاهرات الشعبية التي شهدتها مدن سودانية؛ للاحتجاج على غلاء المعيشة، وهو ما أدى إلى مقتل ستة متظاهرين على الاقل، بينهم حالات توقفين بسبب استخدام الرصاص الحي، فضلا عن إصابة العشرات.

كما أعربت المنظمة عن عميق قلقها إزاء لجوء قوات الأمن السودانية مجددًا لاستخدام الذخيرة الحية في مواجهة متظاهرين عزل على نحو ما شهدته البلاد في خريف العام 2013، وأدى لمقتل نحو 130 متظاهرا آنذاك.

وطالبت المنظمة السلطات الأمنية السودانية بضبط النفس، والسماح بالحق في التظاهر السلمي بموجب الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ضرورة فتح تحقيق مستقل في مقتل متظاهرين وفحص سلوك قوات الأمن.

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