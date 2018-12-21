هبوط الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تقلبات البورصات العالمية
انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مع التقلبات في أسواق الأسهم العالمية، وقبيل إعلان بيانات اقتصادية.
وتراجع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.2% إلى 335.9 نقطة، بينما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.3% عند 6729 نقطة، أما مؤشر "داكس" الألماني فانخفض بنسبة 0.3% عند 10582.2 نقطة، بينما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.3% إلى 4678.6 نقطة.
وخلال تلك الفترة صعد اليورو أمام الدولار بنحو 0.1% إلى 1.1471 دولار.
ويتزامن مع تراجع الأسهم الأوروبية انخفاض في نظيرتها الأسيوية، حيث أنهى مؤشر "نيكي" الياباني تداولات اليوم على تراجع بنحو 1.1% مع تسجيل خسائر أسبوعية تتجاوز الـ5%.
كما أن الأسهم الأمريكية تعاني من التراجع، حيث أنهى مؤشر "داو جونز" تداولات أمس على هبوط متراجعًا بمقدار 460 نقطة إلى 22859.2 نقطة.