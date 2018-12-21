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اقتصاد
الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 10:29 ص

مركز تكنولوجيا الإنتاج ينظم ورشة عن متطلبات منح العلامة البيئية للمنتجات الخضراء

مركز تكنولوجيا الإنتاج
دعاء أبو العزم
dostor.org/2443811

نظم مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار ممثلا في مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) ورشة عمل ختامية لمشروع "متطلبات العلامة البيئية للمنتجات الخضراء" والذى يأتى ضمن أنشطة مشروع التحول نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام في دول حوض الأبيض المتوسط (السويتش ميد) "SwitchMed"، وهو مشروع إقليمي ينفذ بدعم من الاتحاد الأوروبي في عدد 7 دول، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وشارك في فعاليات الورشة كل من المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار وأحمد رزق ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وستيفانو بانيجيتى ممثل الاتحاد الأوروبى وداليا نحلة خبيرة صناعة الجلود ومارى محروس خبيرة صناعة الورق.

وقالت المهندسة حنان الحضرى، مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، إن ورشة العمل تأتى في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لعام 2020 لتطوير الصناعة المصرية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، خصوصا أسواق الاتحاد الأوروبي مما يسهم في زيادة الصادرات المصرية.

وأضافت أن الورشة تهدف إلى رفع وعى القطاع الصناعي والجهات المعنية في مصر من جهات حكومية وقطاع خاص باشتراطات العلامة البيئية للمنتجات الخضراء "PEF" والتي يتم إعدادها حاليًا في الاتحاد الأوروبي كأحد المتطلبات المستقبلية للتصدير إلى السوق الأوروبية، مشيرةً إلى أن ورشة العمل تضمنت قصص نجاح لصناعات مصرية وإقليمية نفذت العلامة البيئية للمنتجات الخضراء.

وأوضحت أن رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية تأتى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن الالتزام بالمعايير والاشتراطات الدولية تسهم فى تسهيل الوصول للأسواق العالمية بصفة عامة والأوروبية بصفة خاصة.

وأشارت إلى أن العلامة البيئية للمنتجات الصناعية تعد جزءًا من استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" واستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، ومحور من محاور استراتيجيات الدولة لترشيد الطاقة وترشيد المياه، مشيرةً إلى أن بنود العلامة البيئية للمنتجات الخضراء تشمل كل الاشتراطات العالمية الهادفة للحفاظ على البيئة.

وذكرت أن الصناعة المصرية تستهلك نحو 30% زيادة في المياه والكهرباء عن المتوسط العالمي، مشيرة إلى أهمية الوصول بهذه المعدلات للمستويات العالمية للمنافسة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

ومن جانبه قال أحمد رزق، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، إن المنظمة تركز خلال المرحلة الحالية على 3 محاور رئيسية تشمل التخطيط وتحسين الظروف المعيشية ورفع القدرات التنافسية للشركات الصناعية، مشيرًا إلى أن برنامج متطلبات العلامة البيئية للمنتجات الخضراء يستهدف حماية البيئة ونشر المعرفة وتنمية المؤسسات الصناعية.

وأضاف أن نتائج برنامج "سويتش ميد" تضمنت حتى الآن توفير 450 جيجاوات طاقة و2 مليون متر مكعب مياه و12 ألف طن مخلفات صلبة، وهو ما يقدر بنحو 11 مليون يورو، مشيرا إلى أن البرنامج أسهم في حماية البيئة بمصر من 90 ألف طن من انبعاثات ثان أكسيد الكربون.

ولفت إلى أن ورشة العمل تستهدف تعزيز البصمة البيئية للمنتجات لمواكبة التحول العالمي نحو معايير الجودة والاستدامة وحماية البيئة، مشيرًا إلى أن برنامج "متطلبات العلامة البيئية للمنتجات الخضراء" استهدف قطاعي الجلود والورق كمرحلة أولى.

وبدوره قال ستيفانو بانيجيتى، ممثل الاتحاد الأوروبى، إن برنامج منح العلامة البيئية للمنتجات هو برنامج إقليمى شامل يهدف إلى نشر الفكر والوعى البيئي للشركات الصناعية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبى بصدد تنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج بتمويل يبلغ 15 مليون يورو.

وأضاف أن البرنامج يسهم فى رفع الوعى لدى الشركات المتوسطة والصغيرة بالمعايير البيئية بهدف الوصول للأسواق، مشيرًا إلى أن البرنامج يعمل على تحسين تنافسية المنتجات ورفع القدرات وتعزيز الابتكارات وخلق فرص العمل.

وأوضح "بانيجيتى" أن الاتحاد الأوروبى ملتزم خلال المرحلة الحالية، بالتعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص فى مجال منح العلامة البيئية للمنتجات الصناعية، وذلك فى ضوء تنامى الطلب العالمى على المنتجات ذات العلامة البيئية.

مركز تكنولوجيا الإنتاج ينظم ورشة عن متطلبات منح العلامة البيئية للمنتجات الخضراء
مركز تكنولوجيا الإنتاج ينظم ورشة عن متطلبات منح العلامة البيئية للمنتجات الخضراء
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