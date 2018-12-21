خطة هندية - إيرانية قريبًا لتداول النفط رغم العقوبات الأمريكية

سيضع مشترو النفط الخام الإيراني في الهند قريبا آلية تسمح للدولتين بمواصلة تداول النفط والسلع الأخرى باستخدام حسابات الضمان الخاصة بخمسة بنوك إيرانية تحت سيطرة بنك "يو يو" بنك الهندي.



ونقلت مصادر أن إيران ستستخدم جزءًا من الإيداعات لشراء سلع أساسية من الهند، فضلًا عن تغطية النفقات التي تتكبدها بعثاتها الدبلوماسية في البلد الآسيوي.



وكانت طريقة مماثلة قد استخدمت فى السابق عندما استهدفت الولايات المتحدة «إيران» بفرض عقوبات في عام 2012، ويشاع أنها أفضل حل للبلدين اللذين تم تطويرهما بعد، وفقًا لتقرير كاليشانك إنرجي.



ومنحت إدارة "ترامب" الهند تنازلات عن العقوبات، التى يقال إنها تسمح للبلاد الآسيوية بشراء ما يصل إلى 300.000 برميل نفط يوميًا من النفط الإيرانى لمدة 180 يومًا، يقل هذا المبلغ عن الـ 450.000 برميل يوميًا في المتوسط ​​في عام 2017.