استقرار أداء الدولار قبيل إعلان بيانات اقتصادية

استقر أداء الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة قبيل إعلان اقتصادية، ومع مخاوف إغلاق الحكومة الأمريكية.



وهناك احتمالات بأن تتعرض الحكومة الأمريكية إلى الإغلاق اليوم، مع وجود خلاف حول بند تمويل بناء الجدار العازل في مشروع الإنفاق على الموازنة بين الرئيس الأمريكي ومجلس الشيوخ.



وهبط الدولار أمام اليورو بنحو 0.2% إلى 1.1464 دولار، فيما استقر أمام الين عند 111.28 ين.



وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2% عند 1.2676 دولار، بينما تراجعت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.1% إلى 0.9865 فرنك.



وعلى مستوى مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فاستقر عند مستوى 96.337.



وعلى الرغم أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي جاء في الأسبوع الجاري بزيادة معدل الفائدة للمرة الرابعة في 2018، إلا أن البنك خفض تقديراته لعدد عمليات التشديد النقدي في العام المقبل إلى مرتين بدللًا من التقديرات السابقة عند ثلاث مرات.



ومن المقرر أن يتم الإعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات النمو الاقتصادي والسلع المعمرة والإنفاق والدخل الشخصي في الولايات المتحدة.