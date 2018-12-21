استئناف حركة الطيران بمطار"جاتويك" أمام عدد محدود من الطائرات

أعلنت السلطات في مطار "جاتويك" البريطاني صباح اليوم الجمعة، إعادة فتح ممراتها أمام "عدد محدود" من الطائرات المقرر لها القدوم ومغادرة المطار، وذلك عقب غلقه لمدة يوم ونصف اليوم بعدما وردت تقارير تفيد بتحليق طائرتين بدون طيار بالقرب من المطار.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الصينية قادمة من "شنغهاي" هبطت في أول حركة طيران بالمطار منذ أن أغلق مساء يوم الأربعاء الماضي.

وتسبب غلق المطار في إلغاء نحو 750 رحلة طيران وتعليق سفر المئات، فيما رأت سلطات المطار أنه لا يجب صرف تعويضات للمسافرين المتضررين لأن إغلاق المطار كان حدثًا استثنائيًا.

يذكر أن مطار "جاتويك"، الذي يعد من أكثر المطارات إشغالا في بريطانيا، بات شبه خال من المسافرين خلال فترة إغلاقه.