طارق لطفي يتصدر أفيش فيلم "122"

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "122" بوسترا دعائيا جديدا للفيلم، استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائي يوم 2 يناير المقبل، وظهر على البوستر الفنان طارق لطفي بطل العمل بمفرده داخل غرفة العمليات وهو يرتدي زي الطبيب الذي يجسده خلال أحداث الفيلم.

"122" يعتبر أول فيلم مصري بتقنية الـ4DX، ويشارك في بطولته كل من طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، أمينة خليل، أحمد داود، محمود حجازي، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإنتاج شركة "مقام" للمنتج سيف عريبي، وإخراج المخرج العراقي ياسر الياسري.

