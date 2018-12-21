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الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 10:12 ص

رئيس الوزراء يتابع جهود المحافظات فى منظومة النظافة ورصف الطرق

الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى،
محمد إبراهيم
dostor.org/2443800

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى خلال الفترة الماضية، في مجال منظومة النظافة وجمع القمامة، ورصف الشوارع وإنارتها، والتعامل مع ظاهرة البناء العشوائى، ومتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية.

وتلقى رئيس الوزراء تقريرًا من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تناول فيه جهود المحافظات في هذا الصدد، ففيما يخصُ منظومة النظافة، أشار التقرير إلى أنه تم رفع كميات ضخمة من التراكمات القديمة من الشوارع بمقدار 1.758.501 طن، إلى جانب رفع المخلفات بنحو 3.043.877 طن، كما تم توفير 5834 حاوية، ورفع كفاءة 554 معدة واثنتين من المحطات الوسيطة، ومصنع لتدوير القمامة، كما تم غلق 22 مقلبًا عشوائيًا.

وأضاف اللواء محمود شعراوى فى تقريره أنه فيما يخص النظافة بالعاصمة، تم تكليف هيئة نظافة وتجميل القاهرة بإدارة المنظومة، حيث يتولى الجمع السكني متعهدو جمع القمامة ونقل المخلفات إلى محطة مناولة البساتين، ثم إلى مجمع الفرز والتدوير والمدفن الصحى جنوب مدينة 15 مايو، وتقوم شركة متخصصة بإعادة التدوير لإنتاج السماد العضوي والدفن الصحي، وتقوم الهيئة بمعرفتها من خلال معداتها وعمالها بأعمال نظافة الشوارع والميادين، كما تم إنشاء نظام متابعة ميدانية إلكترونية لتلك المنظومة.

وفيما يخص رصف الشوارع وإنارتها، أشار التقرير إلى أنه تم خلال الفترة الماضية رصف طرق بأطوال 102.552 كم، بتكلفة 57.481 مليون جنيه، إلى جانب صيانة طرق بأطوال 28.65 كم، بتكلفة 9.264 مليون جنيه، كما تمت صيانة بردورات بطول 33.79 كم، بتكلفة 1.021 مليون جنيه، وتمت أيضًا صيانة كباري وأنفاق بتكلفة 30 مليون جنيه، كما تم تركيب 2434 عمود إنارة و20384 كشافا، وصيانة 8964 عمودا، وتركيب 9 محولات كهرباء.

وفيما يخص ظاهرة البناء العشوائي، أكد وزير التنمية المحلية، خلال التقرير، التعامل بكل حسمٍ وجديةٍ من خلال وحدات التدخل السريع، مع ظواهر البناء العشوائي والتعدي على أراضى أملاك الدولة الخاصة والعامة، وتفويض رؤساء الأحياء تحت الإشراف المباشر لنواب المحافظ، فى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإصدار القرارات اللازمة لذلك.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن التقرير أشار إلى أنه تم تنفيذ 11944 قرار إزالة، وتم تحرير 4934 محضر إشغال، وتمت إزالة 74 سورًا و77 مطبًا، كما تم استرداد مساحة 590444 م2، ومساحة 28538 فدانًا، و127 قيراطًا و71 سهمًا، وتمت إزالة 2221 حالة إشغال، بالإضافة إلى ذلك فقد أسفرت الجهود عن إزالة 620 دورًا بعقارات مخالفة، وتمت أيضًا إزالة 169 عقارًا مخالفًا.

كما أكد المستشار نادر سعد استكمال المحافظات فى تنفيذ التكليفات الخاصة بمتابعة سلامة تشغيل مختلف المنشآت الخدمية، وبخاصة المستشفيات، وتمت الإشارة إلى أنه تم تطوير 2663 وحدة خدمية، وقد بلغ عدد الوحدات المتوافر بها معدات السلامة 4416 وحدة.

وأشار إلى أنه يتمُ اتخاذ كل الإجراءات نحو توفير الجهود والطاقات لضمان سلامة منظومة المنشآت الخدمية، من خلال المتابعة المستمرة وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية، بما يحقق التأكد من سلامة الأجهزة الحيوية، ومراقبة مستوى الأداء وجودة الخدمات بتلك المنشآت، لا سيما الأقسام الخاصة بالمستشفيات، مثل وحدات الغسيل الكلوي، والحضانات وغرف العناية المركزة، وكذلك التأكد بصفة مستمرة من وصول كل المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي للمنشآت الخدمية.

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