اليوم.. افتتاح مشروع "شارع 306" في مصر الجديدة بحضور 3 وزراء

يشارك اليوم الجمعة كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ووزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، ورئيس جهاز المشروعات الصغيرة نيفين جامع، في افتتاح مشروع "شارع 306" التابع لصندوق تحيا مصر بشارع المفتشين في مصر الجديدة.

يشار إلى أن صندوق تحيا مصر كان تبنى التكفل بالتمويل اللازم للمشروع مع تعميمه على كافة المحافظات، وإطلاق اسم شارع 306 على المشروع، وهو نموذج آخر لمشروع شارع مصر لتشغيل الشباب وإتاحة فرص عمل لهم، وخطوة مهمة لتقنين أوضاع عربات المأكولات المنتشرة ببعض الشوارع، والرقابة عليها حفاظًا على صحة المترددين عليها.

