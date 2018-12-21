الذهب يتراجع من أعلى مستوى بـ6 أشهر

انخفضت أسعار الذهب من أعلى مستوى في 6 أشهر خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنه يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بالتزامن مع تراجع الدولار وهبوط أسواق الأسهم العالمية.



وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.4% إلى 1263.10 دولار للأوقية، حيث كان أغلق عند تسوية جلسة أمس عند مستوى 1267.90 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى في 6 أشهر، فيما استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند مستوى 1260.03 دولار للأوقية.



وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% إلى 96.398.



وعلى مدار الأيام الماضي تلقى الخام دعما إيجابيا من تراجع الدولار الأمريكي والأسهم العالمية، وبالتزامن مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض توقعات زيادة معدل الفائدة في 2019 إلى مرتين بدلا من 3 مرات.



كما تنتشر مخاوف متعلقة بإغلاق محتمل للحكومة الأمريكية اليوم، مع وجود خلاف حول بنود الإنفاق بين مجلس الشيوخ والرئيس الأمريكي.



ويترقب المستثمرون اليوم الكشف عن مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة في الولايات المتحدة، أبرزها النمو الاقتصادي، إلى جانب بيانات السلع المعمرة والإنفاق والدخل الشخصي.