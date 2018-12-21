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سياسي
الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 10:04 ص

محمد وهب الله: تغيير نظام المعاشات ليس سهلًا على الحكومة

النائب محمد وهب
النائب محمد وهب الله
عائشة حسن
dostor.org/2443793

قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تغيير نظام المعاشات ليس بالخطوة السهلة أو اليسيرة على الحكومة أو البرلمان، ولكن النظام الحالي أصبح عقيمًا ولم يعد يتلاءم مع طبيعة المرحلة الحالية، فليس من العدل أن يأخذ الموظف أو العامل مرتبًا يتعدى 2000 جنيه، وعند بلوغه سن المعاش والتقاعد يحصل على 800 جنيه.

وأشار "وهب الله" في تصريح خاص لـ"الدستور" إلى أن النظام الحالي ظلم فئة وشريحة كبيرة سيعمل القانون الحالي على معالجتها وإعادة حسبة المعاشات بطريقة ترضي احتياجات ومتطلبات المواطنين في المجتمع.

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