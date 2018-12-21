الأحد.. البرلمان يناقش مشروع قانون الزراعة العضوية

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعا لها يوم الأحد المقبل، لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 116 لسنة 1983، وآخر حول إصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.



كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب إحاطة بشأن ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 بتقنين أوضاع أهالي أم شلباية ناحية طوناب مركز إدفو بمحافظة أسوان أسوةً بأهالي النوبة.



وتبحث اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون الزراعة العضوية.



كما تناقش طلبا الإحاطة بشأن عدم تسليم عقود الملكية النهائية لصغار ملاك أراضي الإصلاح الزراعي منذ عام 1961 بمركزي الخارجة وباريس بمحافظة الوادي الجديد رغم سدادهما لجميع الأقساط.