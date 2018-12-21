الأحد.. "صحة البرلمان" تناقش أزمة عجز العناية المركزة والحضانات بالمستشفيات

تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب، الأحد المقبل، 3 اجتماعات لمناقشة طلبى إحاطة بشأن العجز الشديد في الأطباء والأدوية في الوحدات الصحية بجميع قرى ومراكز قنا، وغلق المجموعة الصحية بقرية الطوابية - مركز قنا - حيث لا يوجد بها أي نوع من الخدمات الطبية منذ عشرات السنين، وطلب إحاطة بشأن أسباب عدم تركيب شبكة غازات بمستشفى حميات بقنا، وأيضًا عدم إنشاء قسم عناية مركزة بمستشفى الصدر بقنا.



كما تناقش اللجنة طلبى إحاطة بشأن عجز العناية المركزة والحضانات على مستوى الجمهورية وخاصة محافظة القليوبية، وبشأن البطء في تنفيذ أعمال مشروع إحلال وتجديد مستشفى القناطر الخيرية وعدم تنفيذ قرار وزير الصحة والسكان باعتماد عدد 15 حضانة بها، وعدم إدراج وحدتي الصحة الجديدة بعزبتي السيد محمد محمد، وعزبة الأهالي بمركز القناطر الخيرية ضمن خطة الوزارة، وتحويل طابقين بمستشفى تكامل شبرا شهاب المغلقة إلى مركز غسيل الكلوي، وسرعة الانتهاء من إجراءات تراخيص المراكز الطبية بقرية شلقان.