القاهرة : الجمعة 21 ديسمبر 2018
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الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 07:46 ص

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والقاهرة 20 درجة

الأرصاد: طقس اليوم
dostor.org/2443771

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال الصعيد.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر


الصغرى العظمى

القاهرة 14 20

شبين الكوم 14 20

طنطا 13 19

دمنهور 13 19

الإسكندرية 13 18

بلطيم 12 18

مطروح 12 19

السلوم 09 18

سيوة 10 19

بورسعيد 13 19

دمياط 12 18

الزقازيق 11 19

الإسماعلية 11 20

السويس 11 20

العريش 10 19

رفح 09 18

رأس سدر 13 20

نخل 07 17

نويبع 15 18

طابا 11 17

كاترين 03 12

الطور 13 22

شرم الشيخ 14 23

الغردقة 12 23

مرسى علم 13 22

الفيوم 12 20

بنى سويف 12 20

المنيا 10 20

أسيوط 07 20

سوهاج 07 21

قنا 08 21

الأقصر 09 22

أسوان 10 22

أبوسمبل 10 21

الوادي الجديد 08 22

شلاتين 15 24

أبو رماد 16 23

راس حدربة 17 23

حلايب 18 23

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