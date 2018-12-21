موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

يلتقى فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، مع مضيفه وولفرهامبتون، اليوم الجمعة فى افتتاح منافسات الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



وتنطلق مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول، في العاشرة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب "مولينيو"، ومن المقرر أن تذاع على قناة beIN SPORTS HD 2.



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، والذي سيلتقي غداً السبت مع كريستال بالاس بملعب "الاتحاد"، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 25 نقطة.



ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز السابع على التوالي من أجل توسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 4 نقاط مؤقتاً وزيادة الضغط على الفريق السماوي قبل مواجهة كريستال بالاس.