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الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 06:43 ص

سفير واشنطن ببرلين: ترامب يرغب فى زيارة ألمانيا

سفير واشنطن ببرلين:
وكالات
dostor.org/2443767

قال السفير الأمريكي في برلين،ريتشارد جرينيل، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في زيارة ألمانيا.

وأضاف "جرينيل" للصحفيين في برلين يوم الخميس: "لا أعلم متى، لكنه قال لي أنه يريد أن يأتي ليزور موطن عائلته".

يشار إلى أن أصول أجداد ترامب من ناحية الأب تعود إلى قرية كالستادت، التي يقطنها نحو 1200 نسمة وتشتهر بالنبيذ، في ولاية راينلند بالاتينات بجنوب غربي ألمانيا.

وزار الرئيس الأمريكي بالفعل ألمانيا مرة واحدة منذ أن تولى منصبه قبل عامين، عندما حضر قمة مجموعة العشرين في هامبورج في يوليو 2017، لكن المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل زارت ترامب مرتين في واشنطن.

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