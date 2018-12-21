كورة HD مباراة ليفربول x وولفرهامبتون LIVE بث مباشر

الأسلاك الكهربائية العارية تسبب ذعرًا في الشارع السكندري

مع بداية فصل الشتاء، تتعرض محافظة الإسكندرية للعديد من النوات وهطول الأمطار الغزيرة، وتجمعات المياه، وهو ما يشكل خطرًا على حياة المواطنين في ظل انتشار أسلاك الكهرباء العارية والأعمدة المكشوفة بكل ...