مسؤولون أمريكيون يعربون عن قلقهم بعد استقالة وزير الدفاع

أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم تجاه المسار الذي تنتهجه الولايات المتحدة، بعد الاستقالة المفاجئة لوزير الدفاع جيم ماتيس.



وقال السيناتور الجمهوري الأمريكي البارز ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة تتجه نحو سلسلة من الأخطاء السياسية الخطيرة.





وقال "روبيو" إن خطاب استقالة ماتيس "أوضح بجلاء أننا نتجه نحو سلسلة من الأخطاء السياسية الخطيرة التي ستعرض بلادنا للخطر، وتضر تحالفاتنا وتمكن أعداءنا".



وأضاف: "أتمنى أن نستطيع نحن الذين أيدوا مبادرات هذه الإدارة خلال العامين الماضيين إقناع الرئيس بأن يختار مسارا مختلفا".



ومن جانبه، قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، وهو حليف لترامب، إنه تلقى نبأ استقالة ماتيس بـ "حزن شديد".



وقال جراهام في بيان: "الجنرال ماتيس هو مزيج بين رجاحة العقل والنزاهة،وانخرط في مكافحة الإسلام الراديكالي منذ عقود وقدم نصائح عسكرية سليمة وأخلاقية للرئيس ترامب".



وفي السياق، قالت نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، إن ماتيس كان بمثابة "راحة" لأولئك المهتمين بسياسة إدارة ترامب.



وأضافت في تغريدة عبر تويتر: "علينا جميعا أن نشعر بالقلق في هذا الوقت."