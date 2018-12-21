ماتيس يحذر ترامب من قوة روسيا والصين

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، اليوم الجمعة، بأنه يتعين على واشنطن استخدام جميع أدوات القوة الأمريكية لضمان الدفاع المشترك ضد روسيا والصين.



وقال ماتيس في خطاب الاستقالة الموجه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشرته قناة "إن بي سي": "من الواضح أن الصين وروسيا، تريدان على سبيل المثال، تشكيل العالم وفقا لنموذجهما الاستبدادي — باستخدامهما حق النقض الفيتو على قرارات دول أخرى في مجال الاقتصاد والدبلوماسية والأمن — لتعزيز مصالحهما الخاصة على حساب جيرانهما، أمريكا وحلفائها، فلهذا السبب يتعين علينا استخدام جميع أدوات القوة الأمريكية لضمان الدفاع المشترك[ضد روسيا والصين]".



من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن ماتيس سيترك منصبه في نهاية فبراير المقبل، وإنه سيرشح خلفا له قريبا.



وبحسب وكالة رويترز للأنباء، رحيل ماتيس كان متوقعا بعد أن أعلن ترامب أنه سيسحب قواته من سوريا رغم اعتراض حلفاء للولايات المتحدة ومسؤولين عسكريين أمريكيين كبار.



وليست هذه أول استقالة بارزة من إدارة ترامب، فخلال نحو عامين أمضاهما الرئيس في البيت الأبيض فارقه العديد من المسؤولين الكبار من بينهم وزير الخارجية ووزير العدل ومستشار الأمن القومي.