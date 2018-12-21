بكين تعرب عن احتجاجها لواشنطن فيما يتعلق بتهمة مواطنيها فى التجسس

أعربت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة، عن احتجاج بلادها، فضلا عن تقديمها عرضا للولايات المتحدة على خلفية اتهام واشنطن لمواطنيها بالتجسس السيبراني.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشوي تشينج في بيان، إن اتهام مواطني الصين بالتجسس "يعد انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية، ويقوض بشكل خطير التعاون الصيني-الأمريكي، وهو أمر مثير للاشمئزاز للغاية".



مضيفا أن: "الجانب الصيني قدم احتجاجا وعرضا للجانب الأمريكي".



وأشارت وزارة الخارجية الصينية إلى أن الولايات المتحدة، "استنادا إلى حقائق زائفة وخرافات، عبرت عن انتقادات غير معقولة للصين في مسائل الأمن السيبراني، وتحت ذريعة ما يسمى بـ"التجسس الإلكتروني"، قامت بتوجيه اتهامات ضد اثنين من مواطني جمهورية الصين الشعبية".