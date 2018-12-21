5 قتلى و8 مفقودين فى انفجار غازى بمنجم للفحم شرق التشيك

قتل خمسة عمال ولا يعرف مصير ثمانية آخرين إثر انفجار غاز الميثان في منجم للفحم في شرق جمهورية التشيك.



وبحسب وكالة "رويترز" قال متحدث باسم شركة (أو. كيه. دي) المشغلة للمنجم، للتلفزيون التشيكي: "ارتفع عدد القتلى إلى خمسة وما زال ثمانية عمال مفقودين، كما أصيب عشرة عمال معظمهم بولنديون"، مضيفا أن "جهود الإنقاذ مستمرة".



وتشغل شركة (أو. كيه. دي) المملوكة للدولة مناجم تحت الأرض بمنطقة كارفينا بالقرب من الحدود البولندية.



وقال المتحدث إيفو سيليتشوفسكي إن الانفجار وقع على عمق 800 متر تقريبا تحت سطح الأرض بعد الساعة الخامسة مساء (1600 بتوقيت جرينتش) أمس الخميس.