القائمة النهائية للنجوم الفائزين فى مسابقة "دير جيست" 2018

تقام مساء اليوم الجمعة فعاليات مهرجان مجلة "دير جيست" في إحدى الفنادق الكبرى، وتم الإعلان عن قائمة النجوم المكرمين في الحفل.



وحصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على جائزة أفضل مطربة مصرية، وحصل عمرو دياب على أفضل مطرب مصري، وأحمد جمال أفضل مطرب شاب، وهايدي موسى أفضل مطربة شابة، ومحمد عباس أفضل مطرب صاعد، ومحمود الليثي أفضل مطرب شعبي، والملحن عمرو مصطفي كأفضل ملحن، وتركي الشيخ أفضل شاعر، وأسامة الهندي أفضل موزع.



كما فاز ألبوم "كل حياتي" لعمرو دياب بجائزة أفضل ألبوم، وحصل كليب "نسّاي" لشيرين عبد الوهاب على أفضل كليب، وأغنية "النفسية" للشرنوبي أفضل سينجل.



أما بالنسبة لجوائز السينما، حصل أمير كرارة على جائزة أفضل ممثل، وغادة عبد الرازق أفضل ممثلة، وأكرم حسني أفضل كوميديان، وياسمين عبد العزيز أفضل كوميديانة، وأحمد مالك أفضل ممثل شاب، وأسماء أبو اليزيد أفضل ممثلة شابة، وبيتر ميمي أفضل مخرج، وأحمد مراد أفضل سيناريو، و"حرب كرموز" أفضل فيلم، و"البدلة" أفضل فيلم كوميدي، وأغنية "أنا من سكة وأنت في سكة" لهاني عادل وأحمد شيبة أفضل أغنية لفيلم.



وبالنسبة للدراما، حصل أحمد عز على أفضل ممثل، ويسرا أفضل ممثلة، وأحمد حاتم أفضل ممثل شاب، وهبة مجدي أفضل ممثلة شابة، وأحمد أمين أفضل كوميديان، وريم مصطفى أفضل كوميديانة، وأحمد صالح أفضل مخرج، وأفضل سيناريو عمرو الدالي وأحمد وائل، وأفضل مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، وأفضل مسلسل كوميدي "الوصية"، و"يا عالم ربنا" أفضل أغنية لمسلسل "نسر الصعيد"، وأفضل مدير تصوير محمد يوسف.